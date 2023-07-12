«Чувствует себя лучше»: Журналистку Елену Милашину выписали из больницы Фото: из соцсетей

Журналистка Елена Милашина, которая была избита неизвестными в Чечне, выписана из больницы. Об этом сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов*, который ранее сопровождал журналистку в полете спецбортом из Беслана в Москву.

«Выписали раньше. Чувствует лучше. Требовала выписать, чтобы вернуться к работе», - приводит РИА Новости заявление Венедиктова*, который также уточнил, что на данный момент Милашина находится дома под контролем врачей.

Напомним, на прошлой неделе, 4 июля, в Чечне было совершено нападение на Елену Милашину и адвоката Александра Немова, прибывших на судебное заседание по делу Заремы Мусаевой.

Как сообщалось, на выезде из аэропорта машину, в которой были журналист и адвокат, заблокировали вооруженные люди и избили пассажиров, требуя немедленно покинуть Чечню. Милашиной обрезали волосы, облив голову зеленкой. По факту возбуждено уголовное дело.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.