Беременную сбросили с моста: 18-летнюю девушку обманом заставили участвовать в смертельном квесте Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

17-летний парень Максим* вместе со своей 16-летней девушкой Аленой* решили избавиться от своей 18-летней беременной соседки, получив в итоге ее деньги. С такой целью они придумали квест, финалом которого должна была стать смерть их подруги.

Как сообщается, пострадавшая была единственной, кто платил за жилье, поскольку у нее был доход, ей каждый месяц приходило пособие. Пока неизвестно, сколько подростки прожили вместе, но в июле этого года влюбленные решили, что беременная соседка им мешает.

Для того, что избавиться от девушки пара придумала план, по которому Максима кто-то якобы шантажировал, а для его спасения нужно было выполнять задания выдуманного злоумышленника.

«Задания были, например, отдать телефон, взамен получить другую модель, приехать в указанное место. Так они и заманили ее на мост через реку Ола», - сообщил «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

В ночь на 8 июля 2023 года подростки приехали на мост, который был финальной точкой квеста, после чего Максим схватил беременную девушку и скинул в реку. Пара планировала обставить все как суицид, отправив с телефона жертвы сообщение подруге, в котором та с ней прощалась.

Однако беременная девушка не погибла. Течение относило ее в море, но она смогла перекричать шум воды. Турецкий гражданин, который сидел на берегу с коллегами-строителями спас ее и вызвал скорую.

Подростки были задержаны и на них заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного беременной, из корыстных побуждений».

«Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств покушения на убийство и сбору доказательств», - сообщила официальный представитель СУ СКР по Магаданской области Светлана Алимова.

*Имена изменены