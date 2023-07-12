Число госпитализированных после теракта на Каховской ГЭС возросло до 154 Фото: REUTERS

Количество госпитализированных из зоны чрезвычайной ситуации в Херсонской области в результате теракта на Каховской гидроэлектростанции возросло до 154 человек.

«С 12 июня бригады скорой медицинской помощи госпитализировали 154 человека в Каланчакскую и Геническую центральные районные больницы, а также в Скадовскую центральную городскую больницу», – сказано в Telegram-канале Минздрава Херсонской области.

Некоторых пациентов при необходимости специализированного лечения направляют в медучреждения Крыма, сообщили в ведомстве. В Минздраве также отметили, что больницы, в которые отправляют жителей Херсонской области, имеют медикаменты, вакцины от кишечных инфекционных заболеваний и укомплектованы кадрами.

Напомним, 14 июня 2023 МЧС России отнесло прорыв Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Незадолго до этого глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко обратил внимание на ущерб, который подрыв гидроэлектростанции нанес школам, детсадам и объектам здравоохранения в регионе.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины гидроэлектростанции «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи западных стран.