Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоги саммита НАТО оказались для Украины скромными, поскольку она так и не получила график вступления в военно-политический блок, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«По сравнению с теми ожиданиями, которые в основном испытывали сами украинцы, практические результаты оказались скромными», – заявил дипломат в интервью телеканалу М1.

Как отметил глава МИД Венгрии, все, чего удалось пока достичь Киеву – это повышение Комиссии «Украина – НАТО» до уровня Совета. По мнению Сийярто, такое решение в нынешней ситуации является единственно правильным, поскольку страна, находящаяся в состоянии боевых действий, не может быть принята в Североатлантический альянс.

Как писал сайт KP.RU, в Вильнюсе 11 июля 2023 года прошли мероприятия, включенные в повестку первого дня саммита стран НАТО. Президент Владимир Зеленский не выступал, но почти все обсуждавшиеся вопросы так или иначе касались Украины.

Так, была согласована декларация по вопросу вступления республики в альянс, утверждена многолетняя программа военной помощи Украине, а также создание специального совета «Украина – НАТО». Все это не оправдало ожиданий киевского режима, нацелившегося на членство в организации: Украину пригласят, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, лишь «когда все условия будут соблюдены».