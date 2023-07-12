В России анонсировали создание пяти круглогодичных морских курортов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России к 2030 году будут созданы пять крупных круглогодичных морских курортов, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, такие курорты планируется создать на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Они будут рассчитаны на размещение не менее десяти миллионов туристов.

На реализацию проекта хотят привлечь минимум 1 миллиард частных инвестиций, которые направят на строительство обеспечивающей инфраструктуры – инженерных коммуникаций, энергетики и подъездных дорог к локациям. Новые курорты обеспечат к 2030 году десять миллионов туристических поездок, рассчитывают в аппарате Чернышенко.

Приоритетными курортами могут стать «Новая Анапа», «Абрау-Дюрсо», «Золотые Пески России», «Саки», Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, «Русская Балтика» и Приморский край. Кроме того, планируется создание курорта на Байкале.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин, проводя совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском регионе в Дербенте, заявил, что в РФ есть все условия для популяризации и модернизации внутреннего туризма.