Песков анонсировал визит Путина в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Китай, этот вопрос на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На повестке дня визит Путина в КНР, со сроками которого мы еще точно определимся. Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений», – сказал он в ходе брифинга.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, в ходе визита Путина в Китай будут обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР, также стороны обменяются мнениями по международной обстановке. Песков добавил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран.

Напомним, в марте этого года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию, где провел с президентом РФ несколько переговоров. Сайт KP.RU рассказывал, о чем именно договорились два лидера в Москве.

Глава российского государства ранее отмечал, что Си Цзиньпин на переговорах в России много внимания уделил мирному плану Китая по Украине.