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НовостиПолитика12 июля 2023 9:42

Песков: возможное применение Киевом кассетных снарядов заставляет Россию ответить

По его словам, это меняет сложившуюся ситуацию
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков: возможное применение Киевом кассетных боеприпасов заставляет Россию ответить

Песков: возможное применение Киевом кассетных боеприпасов заставляет Россию ответить

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное применение Украиной кассетных боеприпасов, о котором ранее объявляли в США.

По словам представила Кремля, возможное применение таких боеприпасов меняет ситуацию и заставляет Россию ответить.

"Возможное применение Украиной кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры", - заявил Песков.

Ранее Международный Комитет Красного Креста заявлял, что поставка Украине кассетных снарядов создаст серьезную угрозу безопасности для мирного населения и особенно для детей. Кассетные бомбы способны причинить большие человеческие страдания, которые могут продолжаться десятки лет.

Также на брифинге 12 июля пресс-секретарь российского президента заявил, что предоставление каких-либо гарантий безопасности Украине, страны НАТО посягают на безопасность России.