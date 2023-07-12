«Буду скучать по ней». Артемий Лебедев высказался о конфискации квартиры в Киеве

Российский дизайнер Лебедев заявил, что сожалеет о конфискации квартиры в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне стало известно, что власти Украины конфисковали две квартиры у российского дизайнера Артемия Лебедева, попавшего под санкции Киева еще зимой прошлого года. И если сначала новость о попадании в санкционный список Украины вызвало у блогера спокойную реакцию, то теперь он признался, что будет скучать по недвижимости.

«Моя хата – теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку, буду скучать по ней», – написал он в своем Telegram-канале.

К сообщению Лебедев приложил несколько фотографий конфискованной квартиры. По ним видно, что она двухуровневая и выдержана в особом стиле.

Как писал сайт KP.RU, активы дизайнера Артемия Лебедева на Украине были конфискованы решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) страны, У блогера изъяли две квартиры в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра.

Напомним, в конце января прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о персональных санкциях против Артемия Лебедева.

Сам дизайнер с иронией прокомментировал введенные против него украинские санкции, отметив, что теперь может спать спокойно.