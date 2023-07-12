В Оренбурге для строительства торгового центра хотят вырубить деревья

Жители Оренбурга выступили против строительства очередного ТЦ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Оренбурге на улице Геннадия Донковцева планируют вырубить деревья в лесополосе напротив многоквартирных домов. Там, по опубликованной информации портала 56orb.ru, хотят построить торговый центр.

Жителей такая идея вовсе не порадовала. Они выступают против ликвидации деревьев, которых и так в городе становится все меньше. В администрации стали уверять, что на этом участке нет зеленых насаждений. Однако опубликованные корреспондентом издания фотографии с места говорят об обратном.

Граждане могут остаться без любимого зеленного массива, который защищает от грязи, летящей от строительства дороги-дублера улицы Чкалова. Кроме того, им придется терпеть шум и паль при строительстве ТЦ. А ведь рядом находится детский сад. Каково будет малышам, которым во время прогулки придется дышать пылью, переживает местное население.