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НовостиОбщество12 июля 2023 9:48

В Оренбурге для строительства торгового центра хотят вырубить деревья

Местные жители выступают против этой идеи
Анастасия Инчина
Анастасия Инчина
Жители Оренбурга выступили против строительства очередного ТЦ

Жители Оренбурга выступили против строительства очередного ТЦ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Оренбурге на улице Геннадия Донковцева планируют вырубить деревья в лесополосе напротив многоквартирных домов. Там, по опубликованной информации портала 56orb.ru, хотят построить торговый центр.

Жителей такая идея вовсе не порадовала. Они выступают против ликвидации деревьев, которых и так в городе становится все меньше. В администрации стали уверять, что на этом участке нет зеленых насаждений. Однако опубликованные корреспондентом издания фотографии с места говорят об обратном.

Граждане могут остаться без любимого зеленного массива, который защищает от грязи, летящей от строительства дороги-дублера улицы Чкалова. Кроме того, им придется терпеть шум и паль при строительстве ТЦ. А ведь рядом находится детский сад. Каково будет малышам, которым во время прогулки придется дышать пылью, переживает местное население.