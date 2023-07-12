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НовостиПолитика12 июля 2023 9:51

«Очередной вброс»: Песков ответил на слухи, что «Вагнер» добрался до ядерного хранилища

Песков назвал вбросом заявление, что «Вагнер» добрался до ядерного хранилища
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Очередной вброс»: Песков ответил на заявление, что «Вагнер» добрался до ядерного хранилища

«Очередной вброс»: Песков ответил на заявление, что «Вагнер» добрался до ядерного хранилища

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не располагает какой-либо информацией о том, что участники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе своего мятежа 23-24 июня текущего года якобы смогли добраться до одного из ядерных хранилищ России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее слова руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова.

«У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс», - заявил пресс-секретарь главы государства в среду, 12 июля.