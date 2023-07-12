Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

В регионе обещают грозу и град Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Из-за непогоды в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Главное управление МЧС по донскому региону. Предупреждение действует уже второй день из-за мощных ливней с грозами, местами с градом и сильным ветром.

Так, в среду, 12 июля, синоптики прогнозировали ливни с градом и грозой, усилением ветра до 24 метров в секунду. Ранее при таких порывах в городе падали деревья, сносило слабо закрепленные конструкции.

Добавим, штормовое предупреждение действует до самого вечера, до 21 часа. Мощный ливень в Ростове начался после девяти часов утра. Из-за подъема уровня воды перекрыт проезд по улице Малиновского.

По прогнозам Ростовского гидрометцентра, температура воздуха днем в донской столице составит +23 градуса, а в четверг, 13 июля, потеплеет до +25-27 градусов, ожидается небольшой дождь и гроза, а в остальное время без существенных осадков.