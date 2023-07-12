Захарова посоветовала Кулебе заранее узнавать правила вступления в НАТО Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о НАТО.

Кулеба сетовал, что не понимает, какие условия необходимо выполнись для вступления страны в Североатлантический альянс. Захарова подчеркнула, что правила игры нужно было узнавать заранее.

"Это и есть придуманный западниками миропорядок, основанный на правилах. Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата", - заявила Захарова в телеграм-канале.

Также представитель российского МИД добавила, что альтернативой в таком случае может быть международное право, которое поддерживает большинство мыслящих здраво.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада настаивают на необходимости выполнить ряд условий для вступления Украины в Североатлантический альянс. Также он подчеркнул, что проблема заключается в том, что требования никто не сформулировал.