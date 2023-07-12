Захарова назвала страшную цену гарантий безопасности для Украины от G7 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что цена гарантий безопасности, предложенных Киеву странами «Большой семерки» (G7), известна, отметив, что речь идет об очищении западным оружием территории Украины от украинцев.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу гарантий безопасности, которые намерены предложить страны «Большой семерки», указав на свое желание узнать цену подобных обещаний.

«Цена известна - очищенная западным оружием территория Украины от украинцев. Чтобы осталось ровно столько людей, сколько необходимо для обслуживания натовских контингентов. На принудительные работы в Западную Европу угонять уже никого не надо - они сами туда приехали», - заявила официальный представитель российского ведомства в своем Telegram – канале.