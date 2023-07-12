Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предоставление странами «Большой семерки» гарантий безопасности Украине станут посягательством на безопасность России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Предоставляя какие-то гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, они посягают на безопасность Российской Федерации», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Подобный шаг может обернуться весьма негативными последствиями в любой перспективе, добавил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, в Белом доме заявили, что страны «Большой семерки» объявят гарантии безопасности для Украины в среду, 12 июля по итогам саммита НАТО. США вместе лидерами G7 объявят о намерении помочь Украине построить вооруженные силы.

Напомним, гарантии безопасности для Киева обсуждаются на уровне стран G7, а не НАТО.