Сын блогера Эмилии Король погиб через несколько дней после съемок в шоу Малахова Фото: из соцсетей

Сын блогера Эмилии Король погиб в аварии всего через несколько дней после съемок в шоу у Андрея Малахова. Об этом пишет издание StarHit, ссылаясь ссылкой на слова матери, которая также сообщила, что трагедия произошла в этот понедельник, 10 июля.

Раскрывать детали произошедшей накануне аварии блогер Эмилии Король не решилась, однако рассказала о последней встрече со своим сыном.

Эмилия Король с сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам блогера, неделю назад, 5 июля, она с сыном принимала участие в шоу Андрея Малахова. Блогер тогда обратилась за помощью к телеведущему из-за своего бывшего избранника, который похитил у нее ребенка, а также денежные средства.

«Не знаю, как жить дальше. Только 5 июля с ним виделись на программе, а теперь его нет. Мой средний сын Любомир», - рассказала она.