Зеленский оценил результаты саммита НАТО для Украины

Зеленский назвал хорошими результаты саммита НАТО для Украины Фото: REUTERS

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе стали хорошими для Украины, несмотря на то, что страну не пригласили в Североатлантический альянс, считает президент страны Владимир Зеленский.

"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие. Но если бы было приглашение, они были бы идеальными", - заявил политик в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтнебергом.

Ранее украинский лидер еще до приезда на саммит НАТО устроил истерику из-за позиции блока, назвав абсурдным отсутствие временных рамок как для приглашения, так и для членства Украины в альянсе.

Как писал сайт KP.RU, в Вильнюсе 11 июля 2023 года прошли мероприятия саммита стран НАТО. Зеленский не выступал, но почти все обсуждавшиеся вопросы так или иначе касались Украины.

Так, была согласована декларация по вопросу вступления республики в альянс, утверждена многолетняя программа военной помощи Украине и создания Совета «Украина – НАТО». Все это не оправдало ожиданий киевского режима, нацелившегося на членство в организации: Украину пригласят, как заявил генсек НАТО, лишь «когда все условия будут соблюдены».