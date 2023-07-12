Число пропавших без вести в Туапсинском районе после потопа выросло до четырех

Количество утопленных или разбитых автомобилей из-за стихии в Туапсинском районе пока не известно. Фото: соцсети

Четыре человека уже числятся пропавшими без вести после наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом в среду, 12 июля, проинформировало ГУ МЧС по региону.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что погибших и пострадавших в результате разгула стихии нет. Власти добавили, что спасатели работают в усиленном режиме.

По информации KUBAN.KP.RU, от наводнения в Туапсинском районе пострадали больше 300 домов, дороги, мосты, водопроводы, детсады и магазины. Количество утопленных или разбитых автомобилей из-за стихии уточняется. Также до этого было известно о трех пропавших без вести после стихийного бедствия.

По словам местных жителей, в Туапсинском районе подтопления не являются редкостью, однако на этот раз из берегов вышли сразу несколько рек. Сейчас вода ушла с улиц, однако штормовое предупреждение сохраняется. По прогнозам синоптиков, дожди на курорте будут идти, как минимум, еще 12 и 13 июля.

Сайт KP.RU писал о том, что во вторник, 11 июля, в Лазаревском районе Сочи прошел крупный град размером с голубиное яйцо. В результате стихия повредила крыши частных домов и машины, уточняли власти.