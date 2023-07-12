ФРГ намерена отказаться от создания центра по ремонту танков Leopard в Польше

Handelsblatt: ФРГ намерена отказаться от проекта по ремонту танков Leopard в Польше Фото: REUTERS

Берлин решил отказаться от участия в создании на территории Польши центра по ремонту танков Leopard, поврежденных на Украине. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Как передает источник издания, причиной такого решения, «о котором официально будет объявлено в ближайшие дни», являются «абсолютно завышенные ценовые ожидания» со стороны Варшавы. Уточняется, что Киеву срочно требуется вернуть в строй поврежденные танки, которые были поставлены западными странами.

Напомним, еще в самом начале июля этого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна и ФРГ не в состоянии открыть совместный центр для ремонта танков Leopard. Как сообщил тогда глава польского правительства, Варшава и Берлин не могут начать ремонт задействованных Украиной танков Leopard из-за нехватки запчастей.