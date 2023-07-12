Волгоградский чиновник утонул в Анапе, пытаясь спасти женщину

ФОТО: Комитет тарифного регулирования Волгоградской области

В Анапе умер замначальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Он погиб, спасая тонущую женщину. Об этом сообщили на сайте ведомства в среду, 12 июля.

«Ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе», - сказано в сообщении министерства. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 9 июля.

Сообщается, что чиновник проработал в органах ценового и тарифного регулирования свыше 17 лет. Коллектив комитета тарифного регулирования назвал Михаила Ткачева добросовестным и эффективным сотрудником, выразив соболезнования его близким и родственникам.

8 июля, власти Анапы объявили запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения, а ГУ МЧС по Краснодарскому краю было объявлено штормовое предупреждение до понедельника, 10 июля.