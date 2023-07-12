Минпромторг России поддержал идею о легализации онлайн-продаж алкоголя Фото: Shutterstock

Министерство промышленности и торговли России поддерживает инициативу члена Совета Федерации Андрея Клишаса о легализации онлайн-продажи алкоголя и его доставки, сообщил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это – нормальная инициатива», – сказал замминистра в беседе с ТАСС.

Касаясь идеи проведения эксперимента по дистанционной продаже через «Почту России» вина из винограда, выращенного в РФ или в странах Евразийского экономического союза, Евтухов сообщил, что Минфин внес соответствующие законопроекты в правительство, однако решение еще не принято.

Как писал сайт KP.RU, законопроект, который подразумевает разрешение онлайн-продажи алкоголя в России, сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отмечал, что сама инициатива привлекла к себе достаточно много внимания, хотя на самом деле доставка алкоголя давно легальна во многих странах.