Путин встретился с главой Минздрава Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в среду, 12 июля, провел рабочую встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отметается, глава ведомства рассказал российскому лидеру о ходе модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе о ремонте, цифровизации и лицензирование Фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на отпуск лекарств, а также об обновлении автопарка скорой помощи.

Кроме того, министр и глава государства обсуждали вопросы диспансерного наблюдения пациентов и лечения онкологических заболеваний, а также подготовки медицинских кадров, в том числе в новых российских регионах.

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее Мурашко сообщил, что проблем с доставкой лекарственных средств в Херсонскую область после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет.