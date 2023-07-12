Сын Михаила Ефремова Николай отказывается лечиться после падения из окна. Фото: кадр из фильма

Сын актера Михаила Ефремова Николай, который ранее упал из окна третьего этажа, отказывается принимать необходимые для выздоровления препараты. Об этом в среду, 12 июля, проинформировал Telegram-канал Baza.

Согласно представленным данным, Ефремов-младший не хочет лечиться, а также плохо относится к врачам. Медики объясняют такое поведение артиста синдромом отмены.

Ранее сообщалось, что после падения с третьего этажа Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые уже невозможно восстановить.

Позже также стало известно, что у актера развился отек мозга, из-за чего ему провели трепанацию черепа.

После падения из окна врачи диагностировали у Ефремова-младшего закрытую травму головного мозга, сотрясение, ушиб легких и множественные переломы бедра, локтя и костей таза. В настоящее время артист находится в сознании, но плохо ориентируется в пространстве.