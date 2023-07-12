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НовостиПолитика12 июля 2023 11:51

Сергей Лавров подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением

По словам главы МИД РФ, такие сувениры получали ранее все генеральные секретари
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Сергей Лавров подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением

Сергей Лавров подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением

Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном в Джакарте 12 июля 2023 года.

В ходе встречи глава МИД России подарил генсеку АСЕАН матрешку с его изображением, символизирующую кооперацию. По словам Лаврова, все предыдущие секретари получали такую матрешку.

"С каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру", - заявил Лавров, сообщает ТАСС.

Также при вручении сувенира Лавров поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность. Као Ким Хорн поблагодарил главу российского МИД за привезенный презент и приглашение в Россию.

Ранее глава российского МИД заявил, что российские власти предпринимают адекватные и заблаговременные шаги в ответ на вероятное расширение НАТО за счет Швеции и Украины. Его поразило, как быстро от нейтрального статуса отказались Финляндия и Швеция.