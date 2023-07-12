Володин поручил проработать организацию выставки подбитой в боях техники НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил рассмотреть вопрос по организации выставки техники НАТО, которая была разбита в боях в зоне проведения специальной военной операции, отметив, что выставлять их следует у посольств стран, которые поставляют ее Киеву.

С предложением обратиться к Министерству обороны РФ с вопросом об организации подобной выставки выступил депутат фракции КПРФ Владимир Исаков.

«Давайте мы поддержим Владимира Павловича. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину. Попросим проработать вопрос председателя комитета по обороне», - заявил председатель Госдумы РФ.

Напомним, в среду, 12 июля, в сети появилось видео, на котором можно увидеть, что российские бойцы захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в зоне проведения специальной военной операции.