В России запретят закупки иностранных беспилотников для гражданских нужд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в среду, 12 июля, рассказал, что в стране до конца текущего года будет введен запрет на закупку иностранных беспилотников для гражданских нужд.

«До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», - заявил Осьмаков на выставке «Иннопром-2023».

Напомним, в России действует запрет на госзакупки ряда импортной техники. Ограничения были введены в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики должны применять правило «второй лишний». Другими словами, заказчик должен отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается продукция из-за рубежа, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.