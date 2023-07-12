43-летняя певица Слава завалила верблюда в Турции Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная российская певица Анастасия Сланевская, известная по своему псевдониму Слава, отправилась на гастроли в Турцию. В перерывах между концертами артистка вышла на пляж, чтобы прокатиться на верблюде.

Неподалеку от отеля Слава увидела мужчину, который катал людей на верблюде за деньги. Пройти мимо российская исполнительница не смогла. Как только она начала залезать на животное, оно завалилось набок. Сама исполнительница с юмором отнеслась к происходящему.

"Бабуля Слава завалила верблюда! Пребывая на гастролях в Турции, не обошлась без очередного происшествия. Со мной, как обычно, не соскучишься", - отметила артистка в соцсетях.

Ранее Анастасия Сланевская рассказывала о знакомстве с большим количеством голливудских звезд, а некоторых из них она знала даже достаточно близко.