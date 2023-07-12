Белый дом: НАТО не дала точную формулу вступления Украины из-за динамики конфликта Фото: REUTERS

На данный момент НАТО не предоставила точную формулу для вступления Украины в Альянс, поскольку украинский конфликт «динамичен». Такое заявление сделал помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

— Мы тесно работаем с Украиной, чтобы определить, когда в будущем будет иметь смысл принять их, — подчеркнул Салливан.

Он также отметил, что нет ясности и в том, примут ли в НАТО Украину сразу после окончания конфликта, а именно поэтому сейчас и не принято какого-либо конкретного решения по этому вопросу. Ранее Белый дом анонсировал, что гарантии безопасности для Украины будут объявлены 12 июля 2023 года.

Мария Захарова подчеркнула, что слова представителей НАТО о нежелании участвовать в конфликте с Россией звучат только потому, что они уже в нем участвуют.