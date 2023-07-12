Российские военные провели разведку на островах у Антоновского моста Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России провели разведку на островах около Антоновского моста, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста», – сказал он в ходе брифинга.

В результате огневого поражения были уничтожены до 40 военнослужащих, два автомобиля и две артиллерийские системы М777 Вооруженных сил Украины, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, в начале июля российские военные полностью взяли под контроль Антоновский мост в Херсонской области. Все попытки ВСУ, желающих с правого берега Днепра переправиться на левый, были пресечены, о чем рассказал временно исполняющий главы региона Владимир Сальдо.

ВСУ несколько раз пытались форсировать Антоновский мост и закрепиться на левом берегу Днепра. Российские военные смогли отбить атаки противника, уничтожая как его технику, так и личный состав.