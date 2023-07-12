Основные правила платформы цифрового рубля опубликовали в ЦБ Фото: Shutterstock

Центробанк России разработал основные правила платформы цифрового рубля. В документе собраны все виды цифровых кошельков, которые выступают в роли счетов новой формы национальной валюты, а также другие связанные с ней важные аспекты.

Правила определяют порядок открытия и закрытия цифровых кошельков, перечень доступных операций. Также проект положения содержит механизм урегулирования возможных споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей и порядок контроля за соблюдением правил платформы всеми ее участниками.

Сама платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздники, а все операции будут осуществляться в режиме онлайн.

Ранее KP.RU рассказывал, что нужно знать обычным людям о цифровом рубле. На данный момент известно, что на старте его будут использовать только в пилотных проектах. Также важно понимать, что цифровой рубль — не криптовалюта, а такая же официальная валюта, как и «обычный» рубль. Переводить же можно будет ее в наличные или безналичные средства можно будет без всяких комиссий.