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НовостиПолитика12 июля 2023 13:14

Белый дом: Байден лично объяснит Зеленскому, почему Украину не приняли в НАТО

Отмечается, что любая страна должна соответствовать определенным требованиям
Роман ПОЛОСИКОВ
Белый дом: Байден лично объяснит Зеленскому, почему Украину не приняли в НАТО

Белый дом: Байден лично объяснит Зеленскому, почему Украину не приняли в НАТО

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден при личной встрече с Владимиром Зеленским объяснит, почему Украину не приняли в НАТО на саммите в Вильнюсе. Об этом рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

— Любая страна перед тем, как вступить в НАТО, должна отвечать определенным требованиям в вопросе демократических реформ. Это касается и Украины, — подчеркнул Салливан.

Помимо этого, он добавил, что члены Североатлантического альянса будут работать с Украиной на пути ее вступления, но не готовы пригласить ее на данный момент.

Салливан считает, что Зеленский наверняка имеет другую точку зрения в этом вопросе, но Байден в разговоре расскажет ему причины и выслушает его мнение.

Ранее стало известно, что НАТО не дала Украине точной формулы для ее вступления в альянс из-за того, что украинский конфликт развивается динамично.