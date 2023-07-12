Телеведущая Роза Сябитова похвасталась достижениями своей внучки. Фото: соцсети

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова стала бабушкой в июне прошлого года. Дочь Сябитовой Ксения родила девочку, которую назвали Мирослава. Звездная бабушка старается как можно больше времени уделять внучке.

В социальных сетях Роза похвасталась успехами малышки. На видеозаписи девочка передвигается по квартире с помощью ходунков. Телеведущая заметила, что ребенок уверенно ставит ножку и почти не падает.

Как рассказала Сябитова, Мирослава не справилась бы без поддержки близких и правильных гаджетов. По словам телеведущей, особое внимание надо уделять и покупке игрушек, чтобы те не навредили психике детей.

Ранее известная теле-сваха Роза Сябитова уверяла, что уход Tinder из России не принесет жителям никаких проблем. Страхи, что можно не найти свою вторую половинку, преждевременны. Ведущая шоу "Давай поженимся" заявила, что есть множество других способов познакомиться.