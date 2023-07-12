Причиной смерти дочери бывшего главы Пензенской области стали проблемы с сердцем Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Причиной смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Натальи стали проблемы с сердцем. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что женщина скончалась от острой сердечной недостаточности.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в Москве обнаружено тело 44-летней Натальи Бочкаревой. По предварительной информации, в столичную квартиру женщины полицию вызвала консьержка. Она сообщила, что накануне Бочкарева плохо себя чувствовала, а затем перестала выходить на связь. Дверь пришлось вскрывать, внутри было обнаружено бездыханное тело хозяйки. Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Отец Натальи Василий Бочкарев был губернатором Пензенской области с 1998 по 2015 год. Спустя год после ухода с поста он скончался от болезни.

В мае этого года стало известно о смерти замминистра науки и высшего образования РФ, мужа певицы Диана Гурдская Петра Кучеренко. Он скончался в возрасте 46 лет, возвращаясь с российской делегацией из командировки на Кубу.