Двое взрослых и двое детей пострадали в аварии на Ставрополье

В аварии пострадали 4 человека. Фото: УГИБДД по СК

В селе Гофицком Ставропольского края в аварию попали два автомобиля - ВАЗ-210740 и «Лада Ларгус». Оба водителя утверждают, что другой выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Автоинспекторы и медики приехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств и оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщает Newstracker со ссылкой на региональное Управление ГИБДД.

В больницу попали 33-летний водитель ВАЗа, его жена и дочери в возрасте двух и 11 лет. Младшего ребенка перевозили с нарушениями правил дорожного движения, то есть без детского кресла. Остальные пострадавшие не были пристегнуты.

За рулем второго автомобиля сидел 20-летний местный житель, стаж вождения которого 2 года. За это время он не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения.

- По факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются, - сообщили в ГИБДД.