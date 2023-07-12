Готовился к покушению полгода: подозреваемый в убийстве ответственного за мобилизацию в Краснодаре сознался в преступлении

Причастный к смерти ответственного за мобилизацию в Краснодаре признал вину. Фото: соцсети

Подозреваемый в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизации Станислава Ржицкого сознался в преступлении. Об этом сообщил источник «КП-Кубань» в правоохранительных органах.

В ходе допроса Сергей Денисенко рассказал, что готовил покушение на Рижского с декабря 2022 года. Через два дня после убийства он планировал улететь в Цюрих. У подозреваемого также нашли водительские права российского образца и свидетельство заслуженного тренера и мастера спорта Украины.

Подозреваемого задержали в Туапсе. Его вычислили благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на улице. Версия следствия гласит, что 64-летний Денисенко приехал в Краснодар в начале июля и несколько дней следил за жертвой.

После убийства он уехал из краевого центра в Туапсинский район, где его и задержали. При задержании у него нашли пистолет, из которого, предположительно, выстрелили в Ржицкого.