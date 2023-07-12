Икону Рублева "Троица" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Русская православная церковь в среду, 12 июля, сообщила о передаче в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Русская православная церковь в среду, 12 июля, сообщила о передаче в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым. Соответствующий договор подписали Патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова.

«12 июля 2023 года состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы», - сказано в сообщении РПЦ.

Патриарх Кирилл заявил, что таким образом совершилось историческое событие.

«Документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской», - отметил патриарх.

О том, что знаменитую икону после многочисленных обращений и просьб граждан вернут на историческое место - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, стало известно в мае этого года. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

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