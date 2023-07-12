Пожар на нефтегазохимическом предприятии «Сибур» в Дзержинске произошел 12 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар произошел в среду, 12 июля, на территории нефтегазохимического предприятия «Сибур» в городе Дзержинске Нижегородской области. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным NNOV.KP.RU, первым о возгорании сообщили жители города в соцсетях, которые заметили густой столб серого дыма.

Мэр Дзержинска Иван Носков рассказал, что на предприятии загорелась производственная установка. Он уточнил, что работники завода были эвакуированы. Также на место пожара выехала специальная лаборатория, которая возьмет пробы воздуха. В то же время, по словам Носкова, ветер дует не в сторону города.

Сайт KP.RU ранее писал о взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области. В результате инцидента погибли шесть человек, еще двое пострадали. Взрыв произошел во время демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после него не последовало.