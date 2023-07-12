Специалист по выживанию дал советы по спасению при шторме на море Фото: Архив "КП"

Инструктор по выживанию Михаил Макеев в беседа с Lenta.ru назвал первым правилом безопасности на море не заходить в воду во время шторма, но если все же унесло в открытое море, то понять направление течения и пытаться грести в этом направлении. Как отметил специалист, волны в любом случае несут к берегу.

«Против стихии выгрести в любом случае не получится, надо стараться двигаться вместе с течением. Волны все равно будут захлестывать, поэтому в промежутках важно успевать набирать воздух», - заявил эксперт.

При этом Макеев призвал остерегаться пирсов и других конструкций, которые стоят в воде, отметив, что волны «могут отбросить на них с большой силой и привести к тяжелым травмам».

Специалист также рекомендовал не стараться без специальных средств спасти человека, которого уносит в море, уточнив, что такой героизм может привести только к новой трагедии. По его словам, в таких случаях нужно позвонить в службы экстренной помощи, а позже попытаться найти предметы, которые смогут поддержать плавучесть.

Как сообщал RT, власти Сочи запретили купание в море в воскресенье, 9 июля, в период действия штормового предупреждения.

Тем временем эколог Илья Рыбальченко рассказал «360», что сейчас наблюдаются серьезные климатические изменения, призвав работать в Сочи над системами дренажа и отвода воды.