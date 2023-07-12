Декларация стран G7 по Украине предусматривает обмен разведданными

Декларация стран G7 по Украине предусматривает обмен разведанными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны "Большой семерки" приняли и обнародовали совместную декларацию по украинскому вопросу. Основным пунктом является обмен разведанными.

"Декларация предусматривает обмен разведданными между странами", - говорится в сообщении.

Кроме того, на саммите лидеры стран Большой семерки (G7) приняли совместное заявление, которое содержит гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида. В подписанном 12 июля документе лидеров государств также есть и заявление о дальнейшей поддержке украинской стороны.

Также в G7 рамочно согласовано предоставление долгосрочных гарантий безопасности Украине. Под гарантиями подразумеваются поставки Украине современного вооружения, в том числе военной воздушной и морской техники.