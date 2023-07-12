Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 июля 2023 14:24

Декларация стран G7 по Украине предусматривает обмен разведданными

Страны "Большой семерки" обнародовали совместный документ
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Декларация стран G7 по Украине предусматривает обмен разведанными

Декларация стран G7 по Украине предусматривает обмен разведанными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны "Большой семерки" приняли и обнародовали совместную декларацию по украинскому вопросу. Основным пунктом является обмен разведанными.

"Декларация предусматривает обмен разведданными между странами", - говорится в сообщении.

Кроме того, на саммите лидеры стран Большой семерки (G7) приняли совместное заявление, которое содержит гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида. В подписанном 12 июля документе лидеров государств также есть и заявление о дальнейшей поддержке украинской стороны.

Также в G7 рамочно согласовано предоставление долгосрочных гарантий безопасности Украине. Под гарантиями подразумеваются поставки Украине современного вооружения, в том числе военной воздушной и морской техники.