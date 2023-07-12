Что произошло за день 12 июля: главные новости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев должен показать свою «благодарность» Западу, даже несмотря на то, что их не приняли в НАТО. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес. Он также добавил, что Украине уже выделили 83 миллиарда долларов, но запад — не Amazon.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о захвате «вагнеровцами» ядерного хранилища во время мятежа — вброс.

Также стало известно, что российские войска успешно отразили 30 украинских атак на Донецком направлении за сутки. Противник потерял не менее 335 бойцов и несколько единиц военной техники.

Икону «Святая Троица», которую написал Андрей Рублев, передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Приуроченная к этому церемония состоялась 12 июля 2023 года. На ней специальный договор подписали Патриарх Кирилл и глава Минкульта России Ольга Любимова.

На саммите НАТО лидеры стран G7 согласовали гарантии безопасности для Украины, которые подразумевают поставку Киеву современной военной техники, а само же руководство страны должно провести ряд реформ.