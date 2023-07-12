Столтенберг: НАТО, ЕС и азиатские партнеры будут работать вместе против РФ и Китая Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду, 12 июля, заявил, что действия России и Китая ведут к тому, чтобы альянс, Евросоюз и их азиатские партнеры еще теснее работали против данных стран.

«НАТО — это региональный альянс, но мы сталкиваемся с глобальными вызовами», - заявил Столтенберг.

Он пояснил, что действия России и Китая приводят к еще большей координации между Североатлантическим альянсом, Евросоюзом и их азиатскими партнерами.

Ранее Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса заявил, что члены блока договорились совместно противостоять усилению влияния Китая. В свою очередь, постпредство КНР при Евросоюзе ответило, что такие слова намеренно искажают и дискредитируют политику Пекина.