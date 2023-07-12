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НовостиЗвезды12 июля 2023 14:49

Режиссера Александра Митту выписали из больницы

Сын режиссера Александра Митты сообщил, что отца выписали из больницы
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Сын режиссера Александра Митты сообщил, что отца выписали из больницы

Сын режиссера Александра Митты сообщил, что отца выписали из больницы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народного артиста России и режиссера Александра Митту выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына, Евгения.

По словам Евгения, его отец выписан из Боткинской больницы в хорошем самочувствии.

"Он дома, хорошо себя чувствует", - заявил он.

О госпитализации известного российского режиссера сообщили 3 июля. В тот день также его сын Евгений не подтвердил информацию, что народный артист пережил инсульт. По его словам, отец чувствовал себя нормально.

Александр Митта запомнился как режиссер таких кинолент, как "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Шагал – Малевич" и сериал "Граница. Таежный роман". Кроме того, в 2001 году Митта получил высшую телевизионную награду России - премию ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру" и "За лучший телевизионный художественный/игровой сериал".