Дуда: НАТО намерена перебросить 100 тысяч солдат в Польшу при необходимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО приняла план переброски около ста тысяч солдат Альянса в Польшу «в случае необходимости». Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, выступление которого по окончанию саммита в Вильнюсе транслировали на «Польском телевидении».

— Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны, — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что теперь это утверждено в рамках планов обороны Североатлантического альянса. Сейчас же на территории Польши находится около десяти тысяч солдат НАТО, большая часть которые представляет ВС США.

Ранее стало известно, что в Польше началась истерия из-за мнимой угрозы российского шпионажа. При этом некоторые считают, что это даже не предвыборная уловка нынешнего руководства страны и даже не его попытка прикрыть отсутствие реальных успехов.