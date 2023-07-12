Эрдоган заявил о желании обсудить зерновую сделку с Путиным Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании снова обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки вместе с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция с первого дня украинского конфликта не пропустила ни одного военного корабля через свои проливы. Также Эрдоган добавил, что более 33 миллионов тонн продовольствия доставлено на мировые рынки с помощью зерновой сделки.

Турецкий президент также подчеркнул, что Анкара выступает за мирное урегулирование конфликта между РФ и Украиной, поскольку в таком случае проигравших точно не будет.

Ранее появилась информация, что переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эдоганом - единственная надежда на положительные изменения вокруг зерновой сделки.