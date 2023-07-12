Минобороны России сообщило о завершении приема оружия и техники от ЧВК «Вагнер» Фото: REUTERS

Министерство обороны России в среду, 12 июля, проинформировало о том, что Вооруженными силами РФ завершается прием оружия и техники от ЧВК «Вагнер».

«Переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

В частности, подразделения группы сдали российским военным танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильную технику и стрелковое оружие.

Помимо этого, на вооружение ВС РФ приняты свыше 2,5 тысяч тонн боеприпасов и порядка 20 единиц стрелкового оружия.

В Минобороны уточнили, что всю технику свозят в тыл, где она будет подготовлена для использования по назначению.

Ранее стало известно о том, что тяжелая военная техника, которая имелась в распоряжение ЧВК, будет передана на баланс российского оборонного ведомства.

О том, каким образом пройдет передача в эфире радио «Комсомольская правда» рассказывал военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он рассказывал, что некоторые подразделения ЧВК в полном составе со своим вооружением подписывают документы и переходят в состав Минобороны. Поэтому смысла их разоружать нет. Те, кто хочет уехать в Белоруссию, на границе должны будут сдать оружие, отмечал эксперт.