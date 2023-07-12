Александр Дрозденко о фонде «Защитники Отечества»: помогает и будет помогать после нашей победы

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«Очень важно, чтобы помощь была утверждена на государственном уровне. И такое решение принял наш президент Владимир Путин — был создан фонд «Защитники Отечества». Этот фонд, который помогает и будет помогать после нашей победы семьям военнослужащих — ветеранов спецоперации. Наша задача, как региональных властей, — сделать так, чтобы каждый военнослужащий знал, что о нем заботятся, чтобы он знал, что о его семье заботятся, и они получают от нас поддержку», — подчеркнул Александр Дрозденко во время торжественного открытия нового центра.

В гатчинском филиале фонда организована работа отделения первичного приема граждан с детской зоной, кабинета психолого-психотерапевтической помощи, службы социальных координаторов, юридической службы, медико-социальной экспертизы, отделения общественных проектов, пункта проката технических средств реабилитации, библиотеки. Есть помещения для профессионального обучения и переподготовки участников специальной военной операции, а также для административно-управленческого персонала.

Помимо этого в отделении организованы удаленные рабочие места специалистов Центра занятости населения Ленинградской области, Центра социальной защиты населения и МФЦ.

НАША СПРАВКА

Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» работает в Ленинградской области с 31 мая. Кроме Гатчины отделения фонда функционируют в Выборге и Всеволожске на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции.