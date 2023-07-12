Песков заявил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом

Песков заявил, что в графике Путина разговора с Эрдоганом пока нет Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Путина И Эрдогана.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в графике у Владимира Путина пока нет запланированного разговора.

"Разговора с Эрдоганом в графике Путина пока нет", - сообщил Песков, пишет ТАСС.

Между тем, сам глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании переговорить с Владимиром Путиным. Он планирует снова обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. По словам главы государства, в таком случае проигравших точно не будет ни с одной стороны.

Ранее также появлялась информация о том, что переговоры Путина и Эрдогана являются единственной надеждой на продолжение сделки.