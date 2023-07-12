Договор о передаче иконы «Троица» Рублева РПЦ заключен на 49 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Договор о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре заключили на 49 лет. Документ предусматривает возможность продления. Об этом рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Договор заключен на 49 лет», - цитирует игумению ТАСС.

Она уточнила, что договор может быть продлен согласно приказу Минкульта РФ.

«Поэтому, собственно говоря, договор будет пролонгирован по истечении срока», - пояснила Чернега.

Генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра Дмитрий Сергеев, в свою очередь, сообщил ТАСС, что святыню перед тем, как передать церкви, доставят в центр. Произойдет это 19 июля, уточнил он.

Сайт KP.RU писал, что в среду, 12 июля, состоялась церемония утверждения договора между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование последней иконы «Троица». Патриарх Кирилл заявил, что таким образом совершилось историческое событие.