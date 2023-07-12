"Парламент сейчас закрыт": Эрдоган ответил на призывы ускорить вступление Швеции в НАТО Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля заявил о намерении государства быстро одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

При этом, сложность заключается в том, что парламент на данный момент закрыт.

"Турция хочет быстро завершить процесс одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, но "парламент сейчас закрыт", — заявил Эрдоган.

Кроме того, по словам политика, турецкий парламент не одобрит заявку Швеции на членство в Североатлантическом альянсе раньше октября 2023 года.

Также Эрдоган заявил о желании снова обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки вместе с Владимиром Путиным. По его информации, с первого дня украинского конфликта Турция не пропустила ни одного военного корабля через свои проливы.