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НовостиПроисшествия12 июля 2023 16:09

Тела мужчины и женщины достали из Черного моря в Анапе

На данный момент их личности не установлены
Роман ПОЛОСИКОВ
Тела мужчины и женщины достали из Черного моря в Анапе

Тела мужчины и женщины достали из Черного моря в Анапе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После шторма в Анапе из Черного моря достали тела мужчины и женщины, личности которых на данный момент не удалось установить. На вид им около 50-55 лет. Об этом «КП-Кубань» стало известно из пресс-службы региональной прокуратуры.

Обнаружили тела на пляже «Аквамарин», который находится в селе Витязево. О такой находке сообщил ответственный за пляжем.

В правоохранительных органах заявили, что вероятно людей принесло к берегу с необорудованного для купания пляжа течением.

Отмечается, что оперативные службы быстро прибыли на место обнаружения тел и даже пытались реанимировать их, однако сделать этого не удалось. Сейчас проводятся следственные мероприятия, которые позволят установить личности погибших.

Ранее стало известно, что волгоградский чиновник Михаил Ткачев утонул в Анапе, пытаясь спасти женщину. Трагедия случилась девятого июля 2023 года.