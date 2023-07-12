Астроном Сурдин назвал фейком сообщение об «интернет-апокалипсисе» в 2025 году Фото: "КП" Архив

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщение об аномальной солнечной активности, которую прогнозируют в 2025 году.

Афейк назвал фейком подобные заявления, отметив, что активность солнца может прогнозироваться от силы на десять дней вперед.

«Солнечная активность прогнозируется на неделю, от силы на 10 дней вперед. Уже на месяц трудно что-то сказать, а на полтора года в принципе невозможно. Это фейк. Пика активности достигнет - это да. Это школьный учебник астрономии», - заявил астроном.

Специалист попросил не преувеличивать особенности активности солнца. Еще несколько российских ученых выступили с опровержением, назвав подобный прогноз «неблагоприятным» или вводящим в заблуждение, а также исключив наступление «интернет-апокалипсиса».

Как писал Life.ru, специалисты предупредили, что в 2025 году на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая в итоге приведет к «интернет-апокалипсису».

Данное сообщение в беседе с RT прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт, заявив, что солнечная буря действительно может спровоцировать перебои в электроснабжении и проблемы со здоровьем у метеозависимых людей.